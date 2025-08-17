¿Protección oficial a un prófugo? Escándalo por el caso de Carlos Ramón González

Un nuevo capítulo de interrogantes se ha destapado esta semana en el complejo panorama político colombiano. Esta vez se trata de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres que en su momento tenía gran poder en el Gobierno.

La revelación de que González, prófugo de la justicia y con medida de aseguramiento, fue presuntamente protegido y hospedado en la Embajada de Colombia en Nicaragua con fondos públicos, ha desatado una ola de indignación y ha puesto en duda la actuación de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta la vinculación de González en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD).

En entrevista con Sala de Prensa Blu, el periodista Juan David Laverde indicó que Carlos Ramón González fungió como el "gran articulador" de la presunta compra de congresistas por parte del Gobierno nacional.

El objetivo era asegurar que los trámites y proyectos de ley de interés para la administración del presidente Gustavo Petro tuvieran un "final feliz" en el legislativo.

"Las investigaciones que ha venido realizando la Fiscalía desde hace un tiempo ya, lo que evidencian o hacia dónde apuntan es de alguna manera dilucidar el rol de Carlos Ramón González, como el del gran articulador de la compra de congresistas por parte del Gobierno Nacional", afirmó Laverde.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto: UNGRD y Alianza Verde

El nombre de González surgió hace más de un año en las primeras confesiones de los testigos clave del proceso: Olmedo López y Sneijder Pinilla. Ambos, exdirectivos de la UNGRD, señalaron que esta entidad fue utilizada para presuntamente pagar coimas a las cabezas del Congreso.

Publicidad

Desde el inicio, Carlos Ramón González ha sido señalado como el hombre que dio las órdenes para "aceitar" a estos dos parlamentarios y garantizar la aprobación de iniciativas gubernamentales.

Las pruebas recogidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sugieren que Carlos Ramón González operó "tras bambalinas".

En su rol como director del Dapre, ocupaba la posición administrativa más importante después del presidente en la Casa de Nariño, lo que lo situaba en un lugar estratégico para influir en el legislativo.

Publicidad

La gestión del caso de Carlos Ramón González por parte de la Fiscalía ha generado serios interrogantes. Laverde expresó su perplejidad: "Todo lo que ha venido pasando alrededor del caso de Carlos Ramón es extraño. Fíjese usted que aunque el señor Carlos Ramón González aparece en la matriz de colaboración de Olmedo López hace más de un año, es decir, todo el mundo sabía ya que Olmedo estaba señalándolo como uno de los articuladores de estos escenarios de corrupción, nunca se le requirió, nunca hubo una audiencia de arraigo".

Escuche la entrevista completa aquí: