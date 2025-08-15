Petro: "No es cierto, el Gobierno no pidió ninguna residencia para Carlos Ramón González"

El presidente Gustavo Petro dedicó parte del consejo de ministros de este viernes a hablar de la reciente polémica de su gobierno: la residencia gestionada a Carlos Ramón González en Nicaragua pese a la orden de captura en su contra.

El mandatario reconoció que se enteró por la prensa e insistió en que ni él ni sus cancilleres ordenaron tal trámite que coincidió con la imputación por su presunta vinculación al escándalo de corrupción de la UNGRD.

"Me enteré por la prensa, y la canciller también, y la anterior canciller también. No es cierto, el Gobierno Nacional no pidió ninguna residencia del señor Carlos Ramón, que entre otras las cosas esas que mostraron tiene el año de nacimiento mal puesto", dijo.

"La prensa quiere hacernos ver es como si estuviéramos protegiendo a unos amigotes que se roban una plata. Yo no protejo a amigotes que se roban la plata. Siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra porque no van a tener amigo para defenderse".

El Gobierno colombiano pidió este viernes a la Fiscalía comenzar el trámite para extraditar de Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el mayor escándalo de corrupción del ejecutivo de Gustavo Petro.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, "ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación, iniciar los trámites de extradición del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González desde Nicaragua", señaló el Ministerio en un comunicado.

"El pedido de extradición se fundamenta en el Tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929. El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia", añade el texto.

Igualmente, el Ministerio de Justicia afirmó que tanto esa cartera como la de Relaciones Exteriores "estarán listos para colaborar en el proceso, una vez que la autoridad judicial competente remita la documentación pertinente".

