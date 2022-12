Niegan recusación de Leonidas Bustos contra representantes que llevan su caso

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes negó la recusación que interpuso el exmagistrado Leónidas Bustos contra los representantes investigadores Eduard Rodríguez, quienes llevan la investigación en su contra por el escándalo del cartel de la toga.



Bustos asegura que no tiene garantías para su defensa y que el Centro Democrático, partido al que pertenece el representante Edward Rodríguez, lo persigue por apoyar el proceso de paz con las Farc.



Sin embargo, la petición de bustos no se encontró procedente pues, según la Comisión, no cumple con los requisitos necesarios que debe tener una recusación.



Así las cosas, continúa su curso normal la etapa probatoria de investigación contra Bustos en la Comisión por, presuntamente, recibir sobornos por parte de políticos para amañar sus procesos judiciales.