Niegan tutela de Iván Cepeda que buscaba que acusaran al expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela del senador Iván Cepeda , reconocido como víctima dentro del proceso que se cursa contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, que pretendía que acusaran al expresidente. Y es que él, a través de su abogado, Reinaldo Villalba, pidió que cesaran las labores investigativas contra el exjefe de Estado y que el nuevo fiscal del caso procediera a radicar un escrito de acusación en su contra.

"Por haberse agotado los términos de instrucción y no ser legalmente posible que se adicionaran 90 días más de manera reiterada e indefinida", explicó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Ahora, lo que viene es que esta providencia puede ser impugnada por la Corte Suprema de Justicia y luego resolverse este recurso; incluso podría ser revisada por la Corte Constitucional.

La otra pretensión de la tutela presentada por Iván Cepeda, a través de su abogado, fue la asignación de un fiscal ad hoc tome la investigación y proceso con el llamado a juicio del expresidente, esto luego de que la Fiscalía hubiera presentado dos veces la solicitud de preclusión del caso por soborno a testigos.

Cabe recordar que el senador Iván Cepeda fue una de las voces que reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal. Según dijo, es “normal” y “no cabía otra posibilidad”.

“Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos expresado de todas las formas posibles, pero no, ya estas alturas no estamos en dar vueltas y vueltas y argumentos y que cuando que pueda, no, es ya, ahora, en este momento, se acabó el tiempo; llevamos cinco decisiones judiciales, ¿qué más hay que esperar?”, puntualizó.

