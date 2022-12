Niño de 12 años sobrevive a descarga eléctrica por caída de una guaya

Samir Sandoval Albino, un niño 12 años, es otra de las víctimas de descargas eléctricas producidas por el desprendimiento de cables en Barranquilla.

El menor el pasado 9 de julio sufrió quemaduras de tercer grado en el pecho, brazos y piernas al desprenderse un cable de alta tensión cuando salió a hace un mandado a su mamá en el barrio Rebolo, suroriente de la ciudad.

52 días después del incidente en el que por poco pierde la vida, el niño fue dado de alta, pero con estrictas recomendaciones para evitar recaídas.

“Mi hijo me cuenta que la guaya se desprendió y quedó moviéndose en el pavimento de un lado a otro y se le pegó en un brazo causándole quemaduras. Cuando lo trasladan al Camino Adelita de Char duró ocho días en UCI y luego fue pasado a la Unidad de Quemados”, contó Olinda Ester Albino, madre del menor.

Pese a la felicidad que le da el poder tener a su hijo junto a ella en su casa, Olinda, quien es madre cabeza de hogar y se rebusca haciendo pasteles, reconoce que la hitación donde tiene a su hijo no cuenta con las condiciones recomendadas por los médicos.

“El niño necesita un aire acondicionado. Por el momento lo tengo con tres abanicos, pero no es suficiente, las altas temperaturas le afectan las quemaduras. También le mandaron unos medicamentos que no le cubre el sisbén y son demasiado costosos y no tengo los recursos”, expresó Olinda.

Samir Sandoval necesita fitostimoline, clindamicina, ácido ascórbico, rifamicina y ensure. Para ayudas a este niño puede comunicarse al número de celular 301 2969005.

La información se publica con previa autorización de los padres del menor.