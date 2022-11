No han cumplido el fallo: abogada que ganó tutela contra ‘Medellín Me Cuida’

Muchas polémicas ha generado el registro de datos personales en la plataforma ‘Medellín Me Cuida’ usada por la Alcaldía de la capital antioqueña para controlar la información relacionada con los contagios y su posible contención en la ciudadanía.

Una de ellas está relacionada con la tutela que interpuso la abogada Catalina Roldán, que fue fallada a su favor y que le ordenaba a la administración de Daniel Quintero revisar la información que recolecta a través de la plataforma. Además, el juez ordenó que se le permita a esta abogada inscribirse solo registrando su cédula de ciudadanía.

Esta petición fue aceptada por el Juez 45 Penal Municipal de Medellín que falló en contra de la Alcaldía porque consideró que esta entidad no estaba siendo clara con la finalidad de esos datos y que no toda la información solicitada guardaba relación con la mitigación de la pandemia.

Ante esta situación, el subsecretario de Tecnología y Gestión de la Información de Medellín Sebastián González, aclaró en MañanasBLU que van a hacer un recurso de impugnación porque “consideramos que tenemos todas las herramientas para que el fallo sea aclarado”.

En ese orden de ideas, desde la Alcaldía no han acatado al fallo del juez para retirar los campos con los que la abogada Catalina Roldán considera que le están vulnerando la privacidad.

Es decir, que no se han realizado correctivos en ‘Medellín Me Cuida’ tras la orden del juez, en el que se pide que se suministre “únicamente los datos de identificación personal y laboral necesarios, así como aquellos que atañen a su condición médica, pues estos guardan relación directa con la finalidad de mitigar la pandemia”, dijo el juez.

El subsecretario González insistió que “los datos de salud, que son realmente los más delicados, sí guardan relación directa con la finalidad de la plataforma y es por eso que la ciudadana sí debe suministrarlos”.

La abogada insiste en que el fallo de tutela cobija a todos los ciudadanos y no sólo a ella. Anunció que si no se hacen cambios en 'Medellín Me Cuida' interpondrá un desacato a la orden del juez.

Cabe recordar que los habitantes y empresas de Medellín deben estar inscritos en ‘Medellín Me Cuida’ para poder movilizarse y reactivar sus actividades en la ciudad. Y, que esta plataforma sería conectada con las cámaras de seguridad de quienes visiten centros comerciales para vigilar los ‘movimientos de los contagios’.

Escuche la entrevista completa al subsecretario de Tecnología y Gestión de la Información de Medellín, Sebastián González:

