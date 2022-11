No podemos acusar con chismes: ex vicefiscal sobre casos de corrupción en Ejército

En diálogo con Blu Radio, el ex vicefiscal (e) Jaime Camacho, y quien fue el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema que inició la investigación por presunta corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, habló sobre los cuestionamientos que se ha hecho a la entidad por la supuesta demora de las investigaciones contra altos mandos militares.

Explicó que, a mediados del 2018, la Fiscalía Tercera Delegada ante la corte recibió un informe de inteligencia del Ejército que hablaba sobre presunta corrupción en la Cuarta Brigada en la época que la comandó el general Jorge Romero, hoy en juicio por los hechos. Sin embargo, que ese tipo de informes no tienen pruebas ni sirven como pruebas ante un juez, así que les tomó un año a los fiscales tener los suficientes elementos para llamar a imputación a un general de la República.

“Llega un informe que tocaba desarrollar porque no tienen ninguna prueba. Nosotros no podemos acusar con chismes de periodismo o de personas que filtran información, nosotros tenemos que producir pruebas y eso toma su tiempo”, explicó el ex vicefiscal.

Aclaró que hasta su salida de la Fiscalía habían logrado llevar a juicio al general Romero y compulsar copias contra dos generales más: el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la jefatura de estado mayor de operaciones del Ejército Nacional, y el general Jorge Salgado, exinspector del Ejército y hoy agregado en Chile.

“El resultado hasta que salí de la Fiscalía es un general en juicio, compulsas contra dos más, y en Medellín un esfuerzo grandísimo que dejó varios acusados”, dijo Camacho.

Además, añadió que en procesos contra militares los investigadores enfrentan varios obstáculos de algunos miembros que tienen una tendencia a negar el acceso.

“Se trata de información que es reservada y es normal que en las fuerzas haya una tendencia a negar el acceso en todos los casos. Efectivamente en ocasiones parecería ánimo de obstruir ya el juzgamiento de si es obstrucción o celo por la reserva de la información que ahí se maneja, es un juzgamiento que no me corresponde. Pero ciertamente hay mayores dificultades que ir a cualquier otra oficina pública porque hay reserva legal sobre la información”, puntualizó.

Hasta el momento, la única investigación sobre corrupción en el Ejército de la que se han conocido resultados ha sido el juicio contra el general Romero.

