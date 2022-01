No todo está dicho en el proceso contra Yhonier Leal por matar a su hermano Mauricio y a su mamá

Los asesinatos del estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández a manos de Yhonier Leal está en un proceso que se cumple ante el sistema penal acusatorio, donde hasta el momento se han cumplido tres audiencias: legalización, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

El experto Juan Manuel Varcárcel habló sobre lo que viene en el proceso penal y aseguró que la sentencia se conocerá en un lapso de entre cuatro o seis meses.

"Habrá un trámite de audiencia en el que la defensa presente al señor Leal, sus estudios su composición familiar lo presente como ser humano y luego de eso el juez ya entrará a validar qué pena le va a imponer", declaró el experto en Noticias Caracol .

De acuerdo con el abogado Valcárcel, una vez se fije la condena, se imponga la pena y la decisión esté en firme, el proceso irá a un juez de ejecución de penas.

"Una vez resuelta la apelación pasa al último momento que va a tener este proceso pasa a un juez de ejecución de penas, que vigilará cómo se cumple y si él llega a tener algún beneficio por estudio o por trabajo, entonces hará la reducción de pena que allí corresponda", indicó el jurista.

De acuerdo con el abogado, en el caso de Yhonier Leal no hubo preacuerdo con la Fiscalía, sino una aceptación de cargos, tal y como pudo observar la opinión pública a través de las audiencias que fueron seguidas a través de distintas plataformas.

"El preacuerdo ocurre cuando a una persona le han imputado los cargos, no los acepta y entra en una fase de negociación con la Fiscalí, para ver si entra en una fase de negociación con la Fiscalía, para ver si logra ser una especie de negociación que conduzca a que si acepta los cargos le concedan algunos beneficios negociados. En este caso eso no ocurrió, acá lo que pasó es que la Fiscalía lanzó una imputación que pudo seguir toda la opinión pública gracias a los medios de comunicación. Una vez lanzada esa imputación él decide, asesorado y libremente como se oyó en la audiencia, a aceptar los cargos que le fueron imputados. No se puede hablar de preacuerdo, sino de una aceptación de cargos", expresó el experto.

