No todos los elementos incautados pertenecen a Monsalve: MinJusticia

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aclaró que ella no ordenó el operativo en la celda de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, en La Picota.

Vea aquí: Monsalve, el primer escándalo de 2020: opinión de Luz María Sierra

Publicidad

“En vez de mirar las irregularidades y abusos cometidos por él y por muchos otros privados de la libertad, están desviando la opinión hacía algo absurdo. Eso no es cierto”, manifestó.

Agregó que no todos los elementos incautados por el Inpec pertenecen a Monsalve, quien, según las investigaciones, tenía un perfil falso en Facebook, en el que publicaba fotos, incluso con su familia.

Publicidad

“Se encontró que había licor, USB, televisores, computadores, celulares. Una serie de cosas que no estaban permitidas. No todo es de él, parte sí. En las fotografías lo muestran tomando trago con una botella de whisky, televisores, tarjetas sim. Elementos que no debería tener”, dijo.

La ministra enfatizó en que los descubrimientos se dieron gracias a inteligencia del Inpec, contradiciendo así la versión que indica que fueron los abogados del expresidente Uribe los que dieron aviso a las autoridades.

Publicidad

“No fue ningún abogado, ni nadie en especial. Fue inteligencia más gente de allá mismo que avisó y, al decir eso, era importante verificar si era cierto o no y eso fue lo que se hizo. Me gustaría que lo vieran así y no irse por más allá de lo que es”, aclaró.

Escuche aquí la entrevista completa con la ministra de Justicia en Mañanas BLU:

Publicidad