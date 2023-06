Nueva versión de Benedetti en caso por $15.000 millones: dice que no declara por amenazas

El embajador Armando Benedetti entregó dos explicaciones diferentes sobre su silencio ante la Fiscalía dentro de la investigación por posible financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro, pues primero dijo que no podía ser testigo e investigado al tiempo y que no asistía a comparecer porque no había sido notificado. Sin embargo, en una segunda explicación, manifestó que no declara porque ha sido amenazado.

Recordemos que este viernes, 23 de junio, estaba citado el embajador Armando Benedetti a declarar por decir que a la campaña del presidente Petro habrían entrado 15.000 millones de pesos,

Sin embargo, la Fiscalía reveló que Armando Benedetti si se reunió esta mañana con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y en dicha cita el embajador aseguró no poder declarar en este momento, por las amenazas que habría recibido durante los últimos días.

Además, el hasta hoy embajador señaló que interpondrá la denuncia por el delito de amenazas tan pronto recopile las pruebas suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido, y solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar.

