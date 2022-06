“Nunca abusaría de una mujer”: Sebastián Villa tras indagatoria ante la Justicia argentina

Este jueves, el futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa estuvo en declaración durante casi tres horas ante la Justicia argentina, por el caso de abuso sexual que afronta.

El atacante ‘Xeneize’ estuvo en indagatoria ante la fiscal Vanesa González en la Unidad Funcional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, tras ser acusado de abusar sexualmente, en junio de 2021, a Tamara Doldán, su expareja de 26 años, en su casa de un country de Canning.

Esta fue la primera vez, desde que inició su caso en el pasado mes de mayo, en la que el exatacante del Deportes Tolima dio su versión de lo ocurrido, aclarándole a la fiscal que iba a usar su derecho de defenderse, declarándose inocente del delito por el cual es acusado.

Días atrás, una amiga de la presunta víctima declaró en calidad de testigo, que la misma noche en la que Villa habría abusado de Tamara, también había atacado sexualmente a otra amiga , pero esta no decidió denunciarlo.

Con respecto a la acusación presentada por Tamara, según el medio Telám , Villa comentó que eso no había sucedido y nunca abusaría de una mujer.

"Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual está sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí. Yo soy una excelente persona”, dijo Villa.

Además, el jugador campeón de la Copa de la Liga Argentina expresó que “todo es mentira”, pues un día se encontró con Doldán en un restaurante ubicado en Puerto Madero, y ella le pidió ayuda económica, pero este se negó así que según él la joven decidió extorsionarlo.

"Ella me mostró una foto de una nalga morada, yo le digo 'que qué le pasó ahí', entonces ella me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera", agregó Villa.

La víctima había comentado en su declaratoria que Sebastián Villa había ingerido mucho alcohol aquella noche y en un momento empezó a reprocharle que le gustaba alguien más o que había mantenido alguna relación con otros futbolistas de Boca.

"La foto es de una semana después de que estuvo en mi casa. Y después de mi casa fueron a otra fiesta, probablemente se lo haya hecho otra persona", agregó el jugador.

El abogado defensor de Villa comentó, terminada la indagatoria, que el deportista estuvo tranquilo, aunque "no es grato para nadie tener que dar explicaciones por algo que no cometió".

Cabe recordar que este no es el único caso que enfrenta Villa, pues entre el 19 y el 21 de septiembre el jugador antioqueño irá a juicio por el proceso que se inició después de que Daniela Cortés, otra de sus exparejas, en abril de 2020, lo acusara de lesionarla y de haberla amenazado.

