Odebrecht: nuevo intento fallido de la Fiscalía para acusar exfuncionarios de la ANI

La audiencia de acusación contra Andrés Torres, Camilo Mendoza y Jaime López, exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) vinculados a irregularidades en la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, volvió a aplazarse.

La juez 62 penal del circuito de Bogotá criticó duramente las constantes dilaciones por parte de la defensa, señalando que estas han impedido avanzar en el proceso durante más de seis meses.

“Llevamos seis meses tratando de hacer la audiencia de acusación”, afirmó la jueza, quien además hizo un llamado a los abogados para que cesen las excusas. Durante la diligencia, convocada para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la defensa de los imputados solicitó un nuevo aplazamiento, argumentando conflictos de agenda.

Uno de los abogados justificó su solicitud diciendo: “Mi cliente me ha contratado a mí, y no considero adecuado obligarlo a cambiar de abogado por cumplir una fecha específica”. Sin embargo, la jueza respondió tajantemente: “No quiero escuchar más excusas (…) no quiero escuchar que ninguno viene preparado”.

Este nuevo aplazamiento posterga la audiencia para el próximo 27 de enero luego de que no se lograra concertar una nueva diligencia antes del cierre de este año.

Cabe mencionar que ante la serie de retrasos de la investigación, la Fiscalía reestructuró el equipo a cargo de la corrupción ligada a la multinacional brasileña Odebrecht este año.