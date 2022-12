Ordenan arresto de tres días para el gobernador del Quindío

Por las resbalosas vías en tierra y escombros del asentamiento Hojas Anchas, sus habitantes tratan de transitar a diario desde hace varios años. Ellos invadieron el lote de un particular buscando una vivienda y saben que su salida se debe cumplir, pero piden que sea de manera digna y con el cumplimiento de las autoridades.

Luz Marina Cardona, tesorera de Asoprovivienda, una organización comunitaria, aseguró: "Tenemos muchas expectativas en hacer aquí como barrio y como comunidad que somos tanto como indígenas y campesinos. Pero, ahorita en estos momentos con lo que le está pasando ahorita al señor gobernador y al alcalde de acá de Armenia por la reubicación de nosotros, de que ellos nos incumplieron estamos en esas, sí organizamos el barriecito o no lo organizamos".

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, reconoció que el desacato del fallo de tutela que le exigía a su administración reubicar a las familias, en principio en un albergue temporal, se dio por falta de recursos.

"El albergue temporal, haciéndolo con las normas que manda la Cruz Roja, los derechos humanos, vale cerca de 400 millones de pesos. Además, no hay un terreno donde hacerlo y las familias no quieren salir del lugar. Entonces se vuelve un círculo vicioso, no puedo hacer nada allí", indicó el mandatario.

El mandatario seccional deberá cumplir los tres días de arresto en el comando de la Policía del Quindío una vez sea notificado por el juez.

En el fallo, en el que al principio se tenía contemplado arresto para el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos Tabares, se revocó la medida. No obstante, el mandatario local debe cumplir con la reubicación de las familias.

