Ordenan libertad del general (r) Henry Torres Escalante

El juzgado primero penal del Circuito de Yopal ordenó la libertad del general en retiro Henry William Torres Escalante, bajo algunas medidas de restricción que consisten en presentarse ante la autoridad judicial ordinaria competente o la JEP, presentar buena conducta, no salir del país, no comunicarse con las víctimas y pagar una caución.



Sin embargo, según señala el juzgado, no hay fundamentación legal para suspender el juicio que se lleva en contra del general en retiro, teniendo en cuenta que el militar entregó su acta de compromiso en la que manifiesta su decisión de acogerse a la JEP, ya que dicha Jurisdicción no da lugar a la suspensión del proceso.



Por otra parte, la autoridad judicial negó la revocatoria de la medida de aseguramiento debido a que, si se acepta la revocatoria de esta medida para los agentes del Estado que se encuentran en libertad, debería admitirse a todo aquel que se someta a la Jurisdicción Especial para La Paz estando detenido, lo cual no sería equitativo con los miembros de las Farc, que solo pueden obtener libertad condicional.



Cabe recordar que el general en retiro está señalado de su presunta participación en dos ejecuciones extrajudiciales de un campesino y su hijo menor de edad para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.



