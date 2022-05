‘Otoniel’ se declara inocente ante una jueza de Nueva York

El excomandante del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ , se declaró este jueves no culpable ante una jueza federal en Nueva York, luego de ser extraditado desde Colombia.

‘Otoniel’, que compareció vestido con un mono de color naranja y con mascarilla, está acusado entre otras cosas de "liderar una empresa criminal continuada" entre el año 2003 y octubre de 2021, cuando fue capturado, y de "participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que las drogas serían importadas ilegalmente a Estados Unidos".

A través de su abogado, Arturo Hernández, ‘Otoniel’ renunció a solicitar su libertad bajo fianza mientras comienza el juicio y pidió que el proceso sea con jurado.

La jueza Vera Scanlon, que recordó al culpable sus derechos, subrayó la complejidad del caso, debido al periodo que abarca y a la gran cantidad de pruebas recogidas por la Fiscalía.

Asimismo, fijó la próxima vista para el 2 de junio.

Tras la comparecencia, Hernández aseguró a varios medios que en Estados Unidos, a diferencia de Colombia, se respetan los derechos constitucionales y denunció que no había podido reunirse con su cliente hasta su extradición.

"Me agrada tener la oportunidad de poder hablar con mi cliente, porque en Colombia no me lo permitieron", subrayó.

Una hora antes de la vista, que arrancó unos minutos pasadas las 15.15 hora local el Gobierno estadounidense anunció a través de una rueda de prensa los cargos contra ‘Otoniel’, al que considera uno de los capos "más peligrosos" del mundo y al que responsabiliza de la exportación al país de toneladas de cocaína.

La extradición de ‘Otoniel’ fue posible después de que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, levantara una medida cautelar concedida la semana pasada a organizaciones de víctimas del departamento del Chocó, principalmente, que querían impedir esa entrega a Estados Unidos, pues consideran que Otoniel debería responder primero por sus crímenes en su país.

