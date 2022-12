Otto Bula niega haber entregado apartamento a Aldana

Tras haberse declarado inocente de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y asociación para cometer delitos contra la administración pública, Otto Bula negó haber entregado al fiscal Rodrigo Aldana un apartamento o haber pagado cualquier tipo de soborno a cambio de recibir beneficios en un proceso de extinción de dominio.

"Son presiones indebidas, no me allano a cargos porque jamás he dado apartamentos a Rodrigo Aldana para que falle en nada a mi favor, es más, Rodrigo Aldana nunca ha tenido un proceso contra Otto Bula" aseguró

Además, el ex congresista señaló que está siendo víctima de presiones por parte de la Fiscalía a través de los constantes cambios de centros de reclusión.

Cabe recordar que la relación entre Aldana y Bula inició debido a que el fiscal adelantaba un proceso contra los bienes de los hermanos Álvarez Meyendorff.

Al parecer en esa lista de bienes se encontraban algunos a nombre del ex congresista, en especial una finca que tenía un valor de 1.450 millones de pesos, por lo que Bula entregó un apartamento a cambio de verse beneficiado en el proceso.