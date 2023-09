No activar

Paul Naranjo y Julián Ortegón no pagarán 41 sino 33 años de cárcel por muerte de Ana María Castro Paul Naranjo y Julián Ortegón no sólo consiguieron una rebaja de la pena, sino que ahora deben responder por homicidio y no por el delito de feminicidio, como inicialmente se les acusó.