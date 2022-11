¡Pelea entre ladrones! Tras robar, delincuentes se dispararon en Bogotá

En el hospital de Kennedy permanece internado un presunto ladrón que resultó herido luego de la pelea con arma de fuego con su acompañante, otro delincuente de la misma banda, después de cometer un robo en Bogotá.

Al parecer, la riña comenzó después de robar en un establecimiento comercial de comidas en el barrio Andalucía, localidad de Kennedy. Los delincuentes se enfrascaron en una discusión, que subió de tono y terminó con disparos de lado y lado.

En el enfrentamiento, uno de los ladrones cayó herido y tuvo que ser trasladado al hospital de Kennedy. BLU Radio habló con una de las víctimas del robo.

“Estábamos en el forcejeo y el ‘man’ me dijo “agáchese” y yo no me quise agachar (…) Me insultó, pidió la caja registradora y se la tiraron. A mí me quitaron la plata que tenia en el bolsillo y la billetera”, señaló el hombre.

Agregó que de un momento a otro los delincuentes empezaron a dispararse entre ellos mismos, al parecer por una discusión por la reja del establecimiento comercial.

“Ellos (ladrones) estaban asustados y uno levantó la reja. El otro le decía “quieto, no levante la reja” y ahí empezaron”, agregó el testigo del hecho.

La Policía investiga el hecho, pues, al parecer, dos delincuentes más de la banda alcanzaron a escapar con el dinero del hurto.

