Polémica pasaportes: Leyva apeló decisión de Procuraduría que lo inhabilitó por 10 años

Yefferson Dueñas, abogado del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, presentó un recurso de apelación en contra de la Procuraduría General de la Nación tras la decisión del Ministeiro Público de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 10 años por la polémica con la firma Thomas Greg & Sons.

En este caso, la defensa de Álvaro Leyva cuestionó la conformación de la Sala Disciplinaria que emitió el fallo, según el documento, este no fue adoptado por la totalidad de los integrantes requeridos, sino únicamente por dos de los tres procuradores delegados, lo que contravendría las normas legales y constitucionales que exigen decisiones colegiadas en procesos disciplinarios de este tipo.

Por otro lado, se señala al procurador delegado ponente, Jesús Espinosa Jiménez, de carecer de independencia e imparcialidad, ya que, según la defensa de Leyva, existía una presunta enemistad manifiesta con el Gobierno nacional y presuntas relaciones cercanas con el apoderado de la empresa Thomas Greg & Sons, lo que habría sesgado el proceso.

Otro de los puntos críticos planteados es la “vaguedad” del pliego de cargos, que, según la defensa, impidió un ejercicio adecuado del derecho a la defensa, alegan que los cargos fueron definidos de manera ambigua y corrigieron sus inconsistencias únicamente en el fallo sancionatorio.

Publicidad

Suspensión de Leyva tras juicio disciplinario en la Procuraduría

El excanciller Álvaro Leyva Durán recibió una dura sanción de 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, debido a las acusaciones por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023. La lectura del fallo se dio este martes en la Sala de Audiencias del cuarto piso de la torre A de la Procuraduría General de la Nación.

Publicidad

Según el Ministerio Público, Leyva incurrió en faltas disciplinarias gravísimas. Las acusaciones sostienen que el excanciller tomó la decisión de declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos adecuados.

Se considera que esta acción transgredió los principios de la contratación estatal, que exigen transparencia, responsabilidad y justificación sólida en la toma de decisiones que impacten el interés público.

Tras conocer el fallo, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva , se fue contra la Procuraduría afirmando que era un fallo “mezquino y ruidoso”, tras conocerse la decisión del Ministerio Público de inhabilitarlo y suspenderlo por una década para el ejercicio de funciones públicas.

“A mí Cabello no me significa nada, ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella, no es autónoma, siempre hay alguien detrás”, expresó Leyva refiriéndose a la procuradora.