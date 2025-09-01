Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Por presuntos nexos con alias 'Matamba', Procuraduría llamó a juicio disciplinario a seis militares

Por presuntos nexos con alias 'Matamba', Procuraduría llamó a juicio disciplinario a seis militares

El Ministerio Público formuló pliego de cargos a seis militares retirados por presunta colaboración con alias 'Matamba' entre los años 2019 y 2020.

Por presuntos nexos con alias “Matamba” Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 6 militares
Por presuntos nexos con alias “Matamba” Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 6 militares
Foto: Procuraduría
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 08:44 a. m.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos, es decir, llamó a juicio disciplinario a cinco oficiales y un soldado profesional en condición de retiro, señalados de haber brindado colaboración a la estructura criminal comandada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias 'Matamba', uno de los narcotraficantes más buscados del país hasta su muerte en 2022.

De acuerdo con la investigación que adelantó la Procuraduría, los militares cuando aún estaban en servicio activo entre los años 2019 y 2020 habrían permitido el tránsito de integrantes de la organización ilegal por un corredor que atravesaba varios corregimientos del municipio de Cumbitara, Nariño, zona estratégica para el control de rutas del narcotráfico.

Alias 'Matamba'.
Alias 'Matamba'.
Foto: suministrada.

Los investigados son el teniente coronel (r) Harry Leonardo Gómez, el capitán (r) Octavio Javier Castro, los sargentos viceprimeros (r) Oscar Ramón Faillace y Edward Andrés Díaz, el sargento segundo (r) Nelson Orlando Rolón y el soldado profesional (r) Estivinson Córdoba Torres.

Según la Procuraduría, los uniformados no solo habrían permitido el paso de los hombres de alias 'Matamba', sino que también suministraban información de inteligencia, documentos y radiogramas para facilitar la evasión de la Fuerza Pública y evitar operaciones de captura en la zona.

De ser hallados culpables por el Ministerio Público, estos seis militares retirados podrían enfrentar sanciones de inhabilidad de 10 a 20 años para ejercer funciones públicas.

