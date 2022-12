¿Por qué el derecho a la educación puede primar sobre otros derechos?

En una reciente sentencia de la Corte Constitucional se privilegió el derecho a la educación de una estudiante de medicina de la Universidad de la Sabana, por encima del derecho de la universidad a que se le paguen los costos del semestre universitario.

Publicidad

Daniel López, experto en derecho constitucional, estuvo en BLU al Derecho, hablando sobre este caso.

“La estudiante tenía un crédito del 50% con el ICETEX y el resto del valor lo pagaba su familia, en un punto, sus familiares no pudieron seguir costeando sus estudios, por lo cual la universidad habló con la familia para llegar a un acuerdo de pago, pero como no se acercaron a conciliar, la universidad decidió desvincularla de la institución”, contó López.

Publicidad

“Finalmente la Corte consideró que se trató de una situación apremiante y el derecho a la educación debía primar sobre el derecho de la universidad a percibir el pago oportuno de la matricula”, agregó.

Publicidad

“Las universidades tienen herramientas de cobro que no lesionan el derecho a la educación, como son los acuerdos de pago o embargos de salario, para que así el estudiante pueda cumplir con sus obligaciones económicas”, dijo.

Ante una situación imprevista que lleva a la cesación de pagos, la Corte da prioridad ante ciertas situaciones en la que se evidencie que no es posible realizar el pago, pero que finalmente se llegue a un acuerdo con la universidad y haya voluntad de saldar la deuda.

Publicidad

El abogado López también agregó que este tipo de fallos no siempre se dan, puesto que “los derechos fundamentales no son absolutos y conviven con otros, así que esas limitaciones se deben tener en cuenta para que no se abuse de estos”.