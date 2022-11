Por video de agresión a mujer, echan y bajan de avión presidencial a periodista Juan Fernando Barona

El periodista Juan Fernando Barona, quien cubría la gira del presidente Gustavo Petro en Egipto , fue devuelto a Colombia tras revelarse un video en el que se muestra la forma en que golpeó a su pareja en un ascensor y después la arrastró por un parqueadero.

La divulgación de las imágenes motivó un escueto comunicado de la Presidencia de la República, en el que se anunció que fue apartado del grupo de periodistas que cubren la gira del mandatario.

El medio con el que estaba vinculado anunció al filo de la medianoche de este martes su despido. “A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de Noticias Uno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso”, escribió en Twitter Jorge Acosta, gerente de Noticias Uno.

Los videos no solo comprometen a Barona, sino a un acompañante suyo quien, por lo que se aprecia en las imágenes, habría facilitado la agresión al mantener la puerta abierta del ascensor y ayudarle a arrastrar a la joven por el piso.

Este es @juanferbaro agrediendo a su pareja, actualmente es periodista y cubre política, está en Egipto… Trabaja en @NoticiasUno

Esto sucedió el 15 de octubre, ella tiene 15 días de incapacidad. pic.twitter.com/twocDx2k7n — Marla Gutiérrez (@marlagutierreza) November 9, 2022

La víctima de la agresión, de acuerdo con lo denunciado, tuvo una incapacidad de 15 días por la gravedad de las heridas. Los hechos se registraron el pasado 14 de octubre, de acuerdo con el registro de la cámara de seguridad.

En respuesta, el periodista se pronunció a través de sus redes y calificó el tema como un “caso privado”. Además, aseguró que también fue incapacitado por 15 días debido a las lesiones supuestamente recibidas.

“Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos. Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, sostuvo Barona, quien posteó en el trino una imagen suya con aparentes rasguños.

Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos pic.twitter.com/yYbZ5XTwTc — Juan Fernando Barona (@juanferbaro) November 9, 2022

