Posiciones encontradas en Tribunal de Bogotá por orden de libertad a Narváez

La decisión fue calificada de “irregular” por las víctimas de este proceso, debido a que por estos hechos fue condenado a 8 años y 9 meses de prisión por los seguimientos ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos.



"No entendemos la decisión, nos parece muy grave, ya se condenó en primera y segunda instancia, incluso se aumentó la sentencia. En este proceso se está a la espera de una casación que no ha sido resuelta, nunca se nos notificó de otra acción penal", señaló a Blu Radio, Luis Guillermo Pérez, abogado de víctimas.



Sin embargo, el magistrado Jairo Agudelo Parra, quien el pasado 15 de diciembre resolvió una acción de tutela interpuesta por Narváez en su decisión, prescribió la acción penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores. Al mismo tiempo declaró la “cesación del procedimiento” penal y ordenó su libertad.



Las víctimas tendrán que esperar hasta el 12 de enero fecha en que finaliza la vacancia judicial para conocer el fondo de una decisión, en la que se enfrentan decisiones de dos magistrados del mismo tribunal, una condena y otro decide prescribir el proceso.



Narváez no saldrá en libertad pues enfrenta procesos por la muerte del periodista Jaime Garzón, los seguimientos a la periodista Claudia Julieta Duque, el secuestro a Piedad Córdoba, entre otros.