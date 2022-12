Presentan proyecto para modificar reportes en centrales de riesgo

La iniciativa fue presentada por los congresistas Luis Fernando Velasco y David Barguil, quienes argumentan que el mismo contiene varios beneficios para los ciudadanos como:



A. El tiempo de permanencia del reporte negativo en las Centrales de Riesgo corresponderá al mismo tiempo de la mora o máximo 2 años, no como ocurre hoy en día que es el doble del tiempo de la mora y máximo 4 años. Además, si el reporte negativo es menor al 20% del salario mínimo se eliminará tan pronto se pague la deuda.



B. La calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora, su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.



C. Si después de 5 años de haber entrado en mora no se han iniciado acciones de cobro judicial, el reporte negativo caducará. El tiempo para reportar a una persona luego de entrar en mora en sus deudas, será de máximo 2 años.



D. Las víctimas de “suplantación personal”, podrán exigir que se elimine el dato negativo injusto. Si no se cumple con la notificación 20 días antes de todo reporte negativo al deudor, esto será causa para el retiro del mismo.



E. Los ciudadanos podrán consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento. Se establece un nuevo periodo de gracia que consistirá en el retiro casi inmediato para quienes cancelen sus deudas dentro de los seis primeros meses de vigencia de la ley.



“Espero que esta vez el Congreso tenga la disposición de legislar a favor de millones de colombianos que se beneficiarán de la aprobación de esta ley”, afirmó el senador Velasco.



"Esta iniciativa beneficiará a millones de ciudadanos a quienes muchas veces se les daña la vida crediticia por reportes injustos a las centrales de riesgo", concluyó el representante Barguil.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La Procuraduría envió un concepto a la Corte Constitucional en el que le pide que no modifique la normatividad actual que obliga únicamente a los hombres a definir su situación militar.



-El IDEAM advierte que esta temporada seca ha tenido niveles de lluvias por encima de lo normal y que la segunda temporada de lluvias que arranca en aproximadamente 40 días afectaría a varios departamentos.



-Las autoridades de Ciudad Bolívar, en Bogotá, se declararon en alerta por el abandono frecuente de menores de edad en esa zona del sur de Bogotá.



-En discusión se encuentra el incremento del pasaje de transporte colectivo en la capital del Meta, pues desde hace cuatro años no se ha modificados.