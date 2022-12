Presidente del Senado no acata orden judicial para revivir curules para víctimas

El presidente del Senado Efraín Cepeda rechazó en una intervención ante la plenaria del senado las medidas cautelares que una juez de Bogotá le ordenó en el sentido de enviar el acto legislativo de las circunscripciones especiales de paz a la presidencia de la república y la posterior revisión de la Corte Constitucional.

“Hoy apegado estrictamente a la ley, es mi deber como presidente del órgano legislativo del poder público, preservar la institucionalidad del Congreso de la República”, señaló al tiempo que expuso las razones de la decisión.

“En cuanto a la medida cautelar, he sido respetuoso de las decisiones judiciales como ciudadano y legislador, no me puedo sustraer sin embargo y debo decir que constituye un hecho inusitado que no tiene precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la república, en particular una juez administrativa del circuito, y además sin competencia para ello, haya admitido y fragmentado una acción de tutela ordenando como medida cautelar que el congreso de la república enviara sin precisar o quien ni a donde un proyecto de acto legislativo que como lo certificó el secretario general de esta corporación no superó las exigencias requeridas para su aprobación”, indicó.

“La acción de tutela resulta improcedente. Preocupa entonces que un juez de la república esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignado el Congreso de la República para reformar la constitución, en su calidad de órgano de representación democrática, es el único que tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones”, finalizó.

Con la decisión se desacata la orden emanada por la juez a partir de una tutela interpuesta por una víctima y se ratifica el hundimiento de las 16 curules de paz.