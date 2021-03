Proceso contra Uribe ha sido imparcial y Barbosa no ha interferido: Fiscalía

En una carta de 14 páginas, Carlos Alberto Saboya, director de asuntos jurídicos de la Fiscalía , respondió al senador Iván Cepeda y otras decenas de firmantes que el fiscal general, Francisco Barbosa , no ha interferido en el proceso que se adelanta contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez , por los delitos de su gordo y fraude procesal, del cual solicitarán la preclusión el próximo 6 de abril.

“Es claro que el titular de esta entidad no está constitucionalmente habilitado para incidir en la investigación o apreciación de los procesos penales adelantados por los fiscales delegados so pena de vulnerar los principios de autonomía e independencia fiscal. Así, en este caso debe puntualizarse que es la fiscalía delegada ante la corte suprema de justicia Y no el fiscal general ni cualquier otro servidor público o particular, la autoridad judicial facultada para adoptar las decisiones que correspondan, bajo el imperio de la Constitución y la ley. Siendo así, las actuaciones de la Fiscalía están en consonancia con los mandatos convencionales, constitucionales y legales del sistema jurídico en materia de autonomía e independencia judicial”, dice la misiva.

Dice la carta que el ente acusador ha garantizado desde el siempre el principio de imparcialidad.

"La Fiscalía ha garantizado, en todo momento, la prevalencia del principio de imparcialidad en la investigación seguida en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez y ha valorado en todo momento y de forma integral los hechos, las normas y las pruebas que obran en el expediente. Igualmente atendido la recusaciones que han sido propuestas por los apoderados del senador Iván Cepeda, de conformidad con las reglas consagradas en el estatuto adjetivo penal", añade.

Incluso, manifiesta que tienen claro que el fiscal a cargo del caso, Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, no tiene ningún interés particular en la investigación.

“Se ha logrado determinar que el doctor Gabriel Ramón Jaimes no tiene ningún interés directo o indirecto respecto a la investigación seguida en contra del mencionado ciudadano. Es decir, no ha tenido ninguna relación con el imputado que afecte o interfiera en su capacidad de decisión y que permita afirmar que se está desviando la investigación y que tampoco ha tenido un contacto previo con este proceso, pues como es conocido por la opinión pública este proceso judicial tuvo su génesis en la corte suprema de justicia”, dice la carta.

Por eso, asegura la Fiscalía que “ha adelantado todas las gestiones tendientes a garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales de los sujetos procesales dentro del proceso penal, en la órbita de sus competencias”.

Finalmente, dice la Fiscalía que, aunque es el encargado de la acción penal, no pueden sacrificar derechos fundamentales de los procesados, en este caso, los derechos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Si bien el ejercicio de la acción penal propende por la proscripción de la impunidad, ello no implica que puedan sacrificarse los derechos fundamentales de los procesados, ni que puedan desconocerse los medios de convicción o que el proceso puedo obviar los hechos que han sido probados”, concluye.