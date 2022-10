Procurador asiste a audiencia donde rendirá testimonio periodista Jineth Bedoya

El procurador aseguró que asistió para defender a las miles de mujeres que son víctimas de abusos sexuales en el marco del conflicto armado y que no permitirá la revictimización de la periodista, ya que han sido varias las ocasiones en las que ha tenido que rendir testimonio ante los tribunales.



"Vamos a iniciar esta audiencia, esperamos que sea pública, eso es lo que vamos a solicitar al juez y lo que reclamamos acá es justicia y, yo como representante del Ministerio Público, quiero llevar la representación de lo que no es una sola víctima sino a los casos de decenas de miles de mujeres en Colombia que sufren la violencia sexual", señaló.



Entretanto, la periodista Jineth Bedoya aseguró que pedirá que los medios de comunicación se hagan presentes.



"Esto no solo me pasa a mí, miles de mujeres en las audiencias son revictimizadas. Yo le he contado mi violación 11 veces a la Fiscalía. Hoy vengo con la cabeza en alto a darles la cara a mis victimarios y voy a exigir que los medios de comunicación estén presentes en la audiencia", enfatizó.