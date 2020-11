Procuraduría absuelve al director de UNAD, Jaime Alberto Leal

El Ministerio Público no encontró responsable a el director de la UNAD, Jaime Alberto Leal, por los cargos por los que fue investigado en primera instancia sobre pregunta vulneración al régimen de compatibilidades.

Por esta razón, la Procuraduría revocó el fallo que lo había sancionado con 14 años de inhabilidad y manifestó que no se estableció con certeza que Leal Afanador hubiera tenido conocimiento de la vinculación de una familiar en tercer grado de consanguinidad a la planta de la UNAD en La Florida, Estados Unidos, y tampoco existió un acuerdo previo con una de sus subalternas para que eso ocurriera.

El Ministerio Público concluyó que el director no vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

La Procuraduría informó en su decisión que “el órgano de control no encontró elementos para desestimar la decisión de la universidad para conceder una beca o estímulo a uno de sus funcionarios, situación también investigada por la primera instancia, pues no se encontró claridad sobre la denominación, naturaleza y título bajo el cual se entregó, y por lo tanto no podía considerarse como un comportamiento contrario a derecho”.