Procuraduría confirma suspensión de funcionario de Migración que agredió a pasajero en El Dorado

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses a Jaime Alonso Sánchez , funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, por la posible la agresión física a un ciudadano en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, durante su proceso de ingreso al país.

El caso se registró hace poco más de un mes en la principal terminal aérea del país, cuando el funcionario sostuvo un fuerte altercado con un pasajero identificado como Juan Ramón Camarillo Peñaranda

En entrevista con Blu Radio, Sánchez reconoció que su reacción, que fue propinarle una cachetada y una patada al ciudadano, no fue la correcta, por lo que pidió excusas; pero aclaró que Peñaranda lo insultó tanto que explotó y reaccionó de esta manera.

Según contó, Peñaranda se acercó al área de migración para la detección biométrica, le comentó que necesitaba hacer el registro, pasó y luego le dijo que las máquinas no estaban funcionando correctamente.

"Fue ahí cuando empezó a ofender. Me siguió insultando, me decía: ‘Usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me tratara mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila.

Siguió con palabras groseras, fuertes y, en ningún momento, le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento”, aseguró en su momento el funcionario.

Por su parte, Peñaranda, también en declaraciones a Blu Radio, aseguró que Sánchez lo agredió por su color de piel, algo que el funcionario negó de forma rotunda.

