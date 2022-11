“Me insultó tanto que exploté”: funcionario de Migración Colombia da su versión sobre agresión

El funcionario de Migración Colombia Jaime Alonso Sánchez dio su versión luego de que se difundiera un polémico video en el que aparece agrediendo a un pasajero, identificado como Juan Ramón Camarillo Peñaranda, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

En diálogo con Blu Radio reconoció que su reacción, lanzar una cachetada y una patada, no fue la correcta, por lo que pidió excusas, pero que, señaló, Peñaranda lo insultó tanto que explotó en ese momento.

Según contó, Peñaranda se acercó al área de migración para la detección biométrica, le comentó que necesitaba hacer el registro, pasó y luego le dijo que las máquinas no estaban funcionando correctamente; fue ahí “cuando empezó a ofender” al ver que estaba fallando el sistema.

“Me siguió insultando, me decía ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me trate mal y le explico qué no está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y en ningún momento le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento”, insistió el funcionario.

Y es que, minutos antes, Juan Ramón Camarillo Peñaranda aseguró en Blu Radio que Sánchez lo agredió por su color de piel, algo que el funcionario negó rotundamente. Ahora, según agregó, está recibiendo amenazas de muerte.

“Estoy revisando muchas amenazas. Me están amenazando y amenazando a mi familia, que no puedo volver al aeropuerto; imagino que serán conocidos del señor, no sé”.

“Quiero pedir excusas, no era la actitud, no debió ser la forma de reaccionar, soy un ser humano que tiene errores. Lamentablemente le tiré una cachetada y una patada. Me provocó, pido excusas, incluso a este señor, pero en todo momento quien me insultó fue él”, aseveró el funcionario de Migración Colombia en Mañanas Blu.

Sobre el momento exacto de la agresión, contó que fue cuando llamó a su supervisor para que lo ayudara a controlar al pasajero Peñaranda, quien, insistió, no paraba de insultarlo: “En un momento le dije que me respetara y lo insulté también. Me provocó, lo que hice fue tratar de buscar una persona para que me colaborara con ese señor”.