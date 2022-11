Pasajero agredido en El Dorado reconoce que le echó “madrazo” a funcionario de Migración Colombia

El ingeniero Juan Ramón Camarillo Peñaranda, quien fue agredido por el funcionario Jaime Alonso Sánchez Cárdenas de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado en medio de un altercado, dio en Mañanas Blu su versión de los hechos, que asegura tuvo que ver con un acto de racismo. El ingeniero reconoció que le echó un “madrazo” al trabajador en medio de la discusión.

“Él estaba en un cubículo encargado de la biometría, le doy el pasaporte, me dice si ya pasé el registro migratorio y de forma grosera y displicente me dice que siga. No me sirvió una máquina e insistió. En ese momento no le respondí nada. Paso a hacer nuevamente el ingreso, en todas las máquinas, como me recomendó el señor. La actitud de él escaló, identifico un poco de racismo en su trato y respondo de una manera proporcional a esa ofensa que estoy sintiendo, Él me dijo gamín y porquería”, declaró Camarillo.

De acuerdo con la versión del pasajero, en medio de la tensión intervino otro funcionario que intentó aquietar los ánimos y le preguntó si iba a interponer una queja; en ese momento, aseguró, fue cuando el funcionario Sánchez Cárdenas le pegó una bofetada.

“Esa actitud con la que me estaba tratando es racista. Él sale, se acerca a mí, intenta como pechearme, yo no le hago nada. Siguen los insultos de parte y parte y dice que va a llamar a la policía, le dije que hiciera lo que pareciera. Hago mi fila para ingresar regularmente y en ese momento regresa el agresor con otro funcionario de Migración, de apellido Roldán, el supervisor del turno, habla conmigo, bastante amable, intenta mediar, conocer mi versión de los hechos y dice que si quiero poner la queja lo haga, me descuido, doy la espalda para dirigirme con el supervisor y él me da un puñetazo que me rompe la boca y le tira los audífonos al suelo.

“Intento medio responder, lo pensé, no me acerqué porque los funcionarios no me lo permitieron. Pensé: es mayor que yo, menos corpulento, no le voy a responder. Me calmo y la señora comienza a grabar. Ahí el señor Roldán, que intenta mediar, me dice, vamos a poner la queja, me agacho a recoger los audífonos, vuelvo a descuidarme y me da la patada”, complementó.

El caso

En un video que se hizo viral en redes sociales este jueves, se aprecia el momento en que el funcionario le dio una patada al viajero, para después emprenderla en contra de la mujer que grabó la agresión en el cual se le escucha diciendo: “¿qué es esta falta de respeto?, ¿por qué le pega, señor? ¡Qué falta de respeto de Migración Colombia!”.

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

Después de la agresión, en el video se observa el momento en que la víctima de las agresiones es trasladada a otra zona del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, acompañado por otros dos funcionarios de la autoridad migratoria.

"Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria", expresó la entidad a través de Twitter.

Sindicato defiende al funcionario

Luego de que Migración Colombia abriera la investigación disciplinaria al funcionario, tras conocerse el video de la violenta agresión, el sindicato de la entidad salió en defensa del trabajador.

“El compañero o el funcionario como tal lo único que hizo fue responder a unas múltiples agresiones que ya había tenido anteriormente. Los compañeros están todos los días con una carga laboral altísima”, indicó a Blu Radio el presidente del sindicato de Migración, Julián García.

El líder de la asociación de trabajadores de la autoridad migratoria también aseguró que desde hace meses han venido denunciando una altísima falta de personal comparada con el flujo migratorio, lo que también ha generado desgaste en el personal.