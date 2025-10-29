En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría indaga cambios en licitación de $400.000 millones adelantada por Ocensa

Procuraduría indaga cambios en licitación de $400.000 millones adelantada por Ocensa

A través de un oficio, la Procuraduría le pidió a Ocensa (filial de Ecopetrol) explicar cambios en la licitación de telecomunicaciones por $400.000 millones de pesos.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a Ocensa, filial de Ecopetrol, información detallada sobre las modificaciones introducidas en la licitación privada de telecomunicaciones, datacenter e infraestructura de comunicaciones por un valor superior a $400.000 millones, que adelantan conjuntamente Ocensa y Cenit.

Fue la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública la que recibió una queja ciudadana en la que se advierte que, en la versión inicial de los pliegos del proceso, se exigía que los equipos fueran nuevos, pero posteriormente se habrían modificado las especificaciones técnicas para permitir el uso de equipos repotenciados o remanufacturados, previa autorización de las compañías contratantes.

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA

El Ministerio Público advirtió que dicha modificación, de no contar con un soporte técnico y económico suficiente, podría representar un riesgo de detrimento patrimonial, además de afectar los principios de imparcialidad e igualdad al dejar la decisión a discreción de las empresas sin parámetros verificables.

Por eso, la Procuraduría requirió a Ocensa remitir los estudios técnicos y económicos que sustentan la modificación, un informe sobre el estado actual de la contratación, el expediente completo del proceso y el manual de contratación aplicable, entre otros documentos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ecopetrol

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad