Procuraduría indaga cambios en licitación de $400.000 millones adelantada por Ocensa

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a Ocensa, filial de Ecopetrol, información detallada sobre las modificaciones introducidas en la licitación privada de telecomunicaciones, datacenter e infraestructura de comunicaciones por un valor superior a $400.000 millones, que adelantan conjuntamente Ocensa y Cenit.

Fue la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública la que recibió una queja ciudadana en la que se advierte que, en la versión inicial de los pliegos del proceso, se exigía que los equipos fueran nuevos, pero posteriormente se habrían modificado las especificaciones técnicas para permitir el uso de equipos repotenciados o remanufacturados, previa autorización de las compañías contratantes.

El Ministerio Público advirtió que dicha modificación, de no contar con un soporte técnico y económico suficiente, podría representar un riesgo de detrimento patrimonial, además de afectar los principios de imparcialidad e igualdad al dejar la decisión a discreción de las empresas sin parámetros verificables.

Por eso, la Procuraduría requirió a Ocensa remitir los estudios técnicos y económicos que sustentan la modificación, un informe sobre el estado actual de la contratación, el expediente completo del proceso y el manual de contratación aplicable, entre otros documentos.