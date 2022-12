Procuraduría pide condenar a exmagistrado Gustavo Malo por el Cartel de la Toga

Durante el juicio que se cumplió en la Corte Suprema, el procurador delegado José Fernando Ortega Cortés aseguró que, más allá de toda duda, el exmagistrado Gustavo Malo se concertó con los condenados Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte en una organización criminal para beneficiar a los que estaban siendo investigados en su despacho, como los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.

El procurador basó su petición en el testimonio rendido por el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz quien dijo que, durante un cumpleaños de Francisco Ricaurte, le contó que los magistrados Ricaurte y Malo tenían interés para favorecer a los investigados para esa época Argenis Velásquez y Nilton Córdoba.

Los hechos delictivos no son aislados, afirmación que tiene soporte por Álvaro Ashton, Musa Besaile y Camilo Ruiz, todos indicaron que realizaron negociaciones con Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte con el propósito de beneficiar sus intereses dentro de los procesos que cursaban en su contra en el despacho que presidia Gustavo Enrique Malo Fernández Dijo elprocurador

Durante el juicio contra el exmagistrado, la Corte Suprema escuchó las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno, el ex congresista Álvaro Ashton, quien reconoció la entrega de dineros para influir ilegalmente procesos ante la Corte Suprema de Justicia, que en las próximas semanas definirá si condena o no al ex magistrado Gustavo Malo Fernández.