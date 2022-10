Procuraduría pide revocar fallo absolutorio a favor de Laura Moreno y Jessy Quintero

El representante de la Procuraduría Jairo Salgado solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que sea revocada la sentencia del 20 de Febrero de 2017, proferida por la Juez 11 Penal del Circuito.

Asi las cosas Salgado pide que, en su lugar, se declare que la muerte de Luis Andrés Colmenares obedeció a un homicidio y en consecuencia sean declaradas penalmente responsables las ciudadanas Laura Milena Moreno, como coautora impropia de homicidio agravado, y Jessy Mercedes Quintero igualmente responsable respecto del delito de favorecimiento.

Cabe recordar que Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas de la muerte de Colmenares, luego de que la juez 11 Penal del Circuito consideró que no existen pruebas suficientes para evidenciar la responsabilidad de las dos jóvenes procesadas por los hechos materia de investigación.

El caso

Pasaron cinco años para llegar al cierre del proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares. En el caso de Laura Moreno, estaba señalada de los delitos de homicidio en coautoría impropia, y Jessy Quintero, se le acusaba de encubrimiento de homicidio y falso testimonio, las dos fueron las últimas personas que habrían visto con vida al estudiante guajiro.

Las teorías enfrentadas eran un crimen a golpes, como sostenía Fiscalía, Procuraduría y víctimas, y la de una caída accidental al caño, como aseveró la defensa.

Reacción de la madre de Colmenares

Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de la juez 11 de conocimiento de absolver a Laura Moreno y Jessy Quintero por el crimen de su hijo.

“Es terrible que la justicia en Colombia esté así. ¿Cómo es posible que en el tribunal decidan que a mi hijo lo asesinaron y hoy dicen que nadie lo mató?”, señaló.

“Me salí de la audiencia porque no tolero tanta injusticia, no soporto tanta mentira. Ellas (Laura Moreno y Jessy Quintero) ya sabían cuál era el fallo y por eso no se presentaron”, añadió.

Escobar puntualizó que su familia luchará hasta el final para que se haga justicia, porque “a mi hijo me lo asesinaron, toda Colombia lo sabe”.

“La juez sabe que a mi hijo lo asesinaron, no comprendo esa decisión tan injusta. Perdimos nuestro tiempo y no valoraron mi angustia y la de mi familia”, dijo.

La mujer manifestó con vehemencia que está convencida de la culpabilidad de Laura Moreno y Jessy Quintero. “Ellas saben quién asesinó a mi hijo porque fueron las últimas personas que estuvieron con él”.