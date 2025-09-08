Procuraduría pide suspender concurso de notarios por presuntas irregularidades

La Procuraduría le pidió al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, que evalúe la posibilidad de suspender el contrato con la Universidad Libre por medio del cual se adelanta el concurso de mérito público para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera. Lo anterior ya que no han obtenido respuesta sobre unas inquietudes que plantearon frente al proceso.

"Al no proceder recursos contras las decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo, consignadas en los acuerdos, los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las que se tomen sobre las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista", señala la Procuraduría.

También señalan desde el Ministerio Público que el hecho de que el mismo Consejo Superior de Carrera Notarial sea el que establece qué pueden o no cuestionar los participantes, respecto a las decisiones administrativas, podría afectar el acceso a la administración de justicia.

Superintendencia de Notariado y Registro Foto: Facebook SuperNotariado

"El Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del CSCN y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad", señaló el Ministerio Público.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema y aseguró que es extraño que el concurso se aceleró justo antes de las elecciones.

"Ojo con el concurso notarial. El procurador solicitó suspender el concurso, extrañamente se aceleró antes de elecciones. Cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mi, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción", dijo Petro.