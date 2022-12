Profesora denuncia que un docente, hoy magistrado, la acosó hace 20 años

Una profesora denunció, en Twitter haber sido acosada por un docente que hoy es magistrado.

Usando la cuenta @ashima7 y utilizando la etiqueta #UnVioladorEnTuCamino, la mujer revela que el hecho ocurrió hace 20 años, cuando el hoy magistrado era profesor de la Facultad de Derecho en esa universidad.

“Y la culpa no era mía (20 años) ni dónde estaba (Facultad de Derecho Universidad Nacional de Colombia) ni cómo vestía (jean, saco, tenis) el violador/acosador eres tú (profesor de la facultad, hoy magistrado) #UnVioladorEnTuCamino”, dice.

Añade que el hecho ocurrió luego de que ella se reintegrara a la universidad, en un periodo difícil, pues su papá acababa de morir.

“Este infame me acosó (llamadas, mensajes, me sacaba del salón, me presionaba con las notas, me presionaba psicológicamente, etc) durante todo el semestre”, dice otro de los trinos.

Manifiesta que esa persona la amenazó con que nunca sería nadie profesionalmente e incluso denuncia que buscó ayuda en la institucionalidad de la facultad de la universidad y no la tuvo.

“Hace poco una exalumna mía de la UNAL me llamó y me contó que estaba siendo acosada en su trabajo y ¡por el mismo infame! No sabía mi historia. Hablamos. Ella es valiente y sabe que tiene con qué ponerlo a raya. Ella sabe que no es su culpa y que no está sola. Aquí estoy yo”, detalla.

Manifiesta también que no sabría qué hacer si hoy lo tuviera enfrente, pero también dice sentirse orgullosa de la fuerza y la valentía que tuvo para enfrentar la situación.

BLU Radio se comunicó con la profesora y dijo que prefiere abstenerse de decir algo más al respecto, pues hay gente experta que puede hablar del tema.

Este es el hilo de la denuncia:

