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Blu Radio  / Judicial  / "Promovieron y encabezaron la organización criminal": escrito de acusación contra Bonilla y Velasco

"Promovieron y encabezaron la organización criminal": escrito de acusación contra Bonilla y Velasco

En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva.

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