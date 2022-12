Proyecto de ley anticorrupción de Duque tendría aspectos inconstitucionales: Fiscalía

Sobre el proyecto de ley anticorrupción que presentó el presidente de la República, Iván Duque, que le da, por ejemplo, facultades a la Procuraduría para hacer extinciones de dominio, el fiscal general Néstor Humberto Martínez puso sobre la mesa la Constitución para advertir que algunas de esas iniciativas son inviables.

“Esperamos que ningún proyecto de ley intente contravenir el orden constitucional de la República”, enfatizó el fiscal Martínez.

En Colombia, “solamente la Fiscalía, en los términos del artículo 250 de la Constitución, puede hacer allanamientos; interceptaciones, porque ello afecta los derechos a la reserva y los derechos de confidencialidad de los ciudadanos. Solamente la Fiscalía puede realizar actividades con agentes encubiertos; solo la Fiscalía puede realizar la búsqueda de datos reservados a través de búsqueda selectiva y eso es lo que ordena la constitución”, advirtió.

Sobre el tema, reveló que la Fiscalía no fue consultada sobre dicho proyecto de ley y que, aunque la entidad espera ser causa común con todas las autoridades que entreguen más instrumentos para la lucha contra la corrupción, también esperan “que en esas iniciativas no haya desencuentros institucionales y que no haya afectaciones a una arquitectura institucional que está funcionando”.