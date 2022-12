¿Qué cambia si a Uribe lo investiga la Fiscalía y no la Corte? Hablan expertos

BLU Radio consultó con penalistas expertos sobre el futuro del proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez que, por su renuncia, podría pasar de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.

Los analistas hablaron de cómo cambiaría el curso de la investigación si Uribe es investigado por el ente acusador y no por el máximo tribunal.

Las opiniones son encontradas. Por un lado, Jaime Lombana, abogado del expresidente, aseguró que su renuncia al Senado es por dignidad y que será la propia Corte la que defina si su proceso se queda en ese organismo o si pasa a la Fiscalía.

“La renuncia del presidente Uribe a su condición de senador es por un tema de dignidad que corresponde a la manera de ser y de pensar como colombiano de bien. La competencia, en mi concepto, será al final. Es la propia Corte la que la define y podrían ellos asumir válidamente la interpretación de que el expediente se quede en la Corte”, dijo Lombana.

Por su parte, Daniel Prado, defensor de víctimas de ‘Los 12 apóstoles’, dijo que el proceso debería quedarse en la Corte porque es más neutral y asegura que es más fácil manipular a fiscales.

“Se entiende que la sociedad colombiana tiene mayores garantías para conocer la verdad en la Corte, que es mucho más neutral en el manejo de este tipo de procesos que la fiscalía. Es conocido por la opinión pública que es más fácil que se manipulen a fiscales que a los magistrados de la Corte”, opinó el jurista.

“Si la Fiscalía no fuera un ambiente politizado como se ha maneado durante su existencia, no habría ningún inconveniente, pero el inconveniente existe en la medida que son cargos políticos”, agregó Prado.

Por otro lado, el penalista Alejandro Sánchez asegura que renunciar al Congreso no implica renunciar a la Corte. Sin embargo, añadió que siempre es mejor que el caso pase a la Fiscalía porque el sistema de garantías es más amplio y se pueden interponer más recursos en caso de que no se esté de acuerdo con la decisión del fiscal ni la del juez.

“La Corte tiene criterios muy amplios para retener un caso, no obstante el congresista haya presentado su renuncia. Claro que es mejor ir a la Fiscalía”, según Sánchez.

“Yo, que trabajé en la Corte, le aconsejo a mis clientes que si tenemos la posibilidad salgamos a la Corte y pasemos a la Fiscalía, porque las decisiones de los fiscales son controladas por los jueces y si no me gustan las decisiones de los jueces tengo recursos, tengo hasta casación”, agregó el penalista.

“En la Corte Suprema tengo el derecho a ser juzgado por el máximo órgano de la justicia ordinaria pero es que a mí no me interesa ser juzgado por el ente más alto en la escala judicial, me interesa que me respeten el sistema de garantías, tener un juez que controle al fiscal. Ese sistema de garantías, lastimosamente, está muy restringido a nivel de la Corte””, complementó el abogado.

Finalmente, el abogado Francisco Bernate asegura que detrás de la renuncia de Uribe al Senado podría estar una estrategia jurídica pare evitar ser investigado por la Corte. Sin embargo, asegura que Corte podría retener el proceso.

“Se han oído voces según las cuales podrías detrás de esto estar una estrategia jurídica en la renuncia del presidente Álvaro Uribe y hoy senador para evitar ser investigado por la Corte y quedar en manos de la Fiscalía. Interpretando que la Corte solamente puede investigar hechos relacionados con la función de congresista y ahí se podría percibir una estrategia. Sin embargo, ello no es así porque nuestra Corte tiene bastante decantando en que la renuncia no le quita la capacidad de investigar a los aforados”.

Lo cierto es que después de que el Congreso de la República acepte la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez, será la propia Corte Suprema de Justicia la que defina si el caso en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal queda en sus manos o si lo traslada a la Fiscalía.