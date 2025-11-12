¿Qué enredo judicial salpica al partido de Roy Barreras y a su exesposa, la congresista Arizabaleta?

El 22 de octubre quedó radicada la demanda de nulidad contra la personería jurídica del partido de Roy Barreras, La Fuerza de la Paz, la cual entró a estudio por parte del magistrado Omar Joaquín Barreto de la Sección Quinta del Consejo de Estado y que fue admitida el miércoles pasado.

De otro lado, el 2 de noviembre, la representante y exesposa de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta, quien integra la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, avocó conocimiento de una denuncia presentada hace meses contra todos los magistrados de la Sección V del Consejo de Estado y se comunicó esa decisión el 7 de noviembre, dos días después de que esa Sección admitiera la demanda contra el partido de Roy.

Según la resolución 5436 de 2022, expedida por el CNE, Gloria Elena Arizabaleta fue inscrita como directiva del partido que se encuentra demandado y su decisión de avocar conocimiento de una denuncia penal contra los magistrados. Esto, según conoció Blu Radio, llevó a que Omar Joaquín Barreto, magistrado ponente, se declarara impedido y remitiera el expediente a la presidente de la sección V.

La sala plena deberá decidir sobre el recurso, pero por estar investigados por Arizabaleta, podrían venirse impedimentos de toda la sala. Y tendrían que llamarse conjueces.



Entre tanto, el periodista Melquisedec Torres dio a conocer un documento con el que la congresista ordenó una inspección judicial, en el marco de la investigación que adelanta contra los magistrados, relacionada con un proceso de nulidad electoral del gobernador de San Andrés y Providencia.



¿Qué dice Gloria Arizabaleta?

Este medio no pudo establecer comunicación directa con la congresista Arizabaleta, pero una fuente cercana señaló que ella renunció a su cargo directivo en el 2023, por solicitud de Barreras, aunque sigue militando. A este medio fue allegada la carta de renuncia del 6 de julio de ese año, que no cuenta con la firma de la hoy representante.

Sin embargo, Blu Radio conoció que quien funge en ese cargo directivo del partido es el señor Juan Carlos Cortés. Y en ese sentido, algunas versionan que la relación de Arizabaleta y Barreras no es la mejor.

Cabe señalar que la representante Arizabaleta pidió una escisión de la Fuerza de la Paz, donde aún es militante, ante el Consejo Nacional Electoral, que le fue negada. Pero lo que conoció este medio es que planea presentar un recurso de apelación.

El hoy candidato presidencial trinó sobre la orden judicial ordenada por Arizabaleta: “El llamado “operativo” de la Comisión de Acusaciones contra el @consejodeestado es una afrenta a esa institución y además un error enorme”.

A lo que la representante replicó: “Agradezco su comentario @RoyBarreras. Es importante aclarar que las diligencias de la Comisión de Acusaciones en el Consejo de Estado no constituye un "operativo" ni una afrenta, es una práctica de pruebas necesaria. Pero también entiendo que usted es médico y de esto sabe poco!!! (sic)”.



La demanda de nulidad

La demanda de nulidad presentada por los estudiantes de derecho Lucas Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández, en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Argumentan que “la creación de La Fuerza de la Paz como resultado de una escisión del movimiento político Alianza Democrática Amplia (ADA) se produjo en un contexto en el que el CNE adelantaba procesos sancionatorios contra ese movimiento. Por esa razón, argumentan los abogados, no podía acordarse la escisión ni otorgarse el reconocimiento jurídico al nuevo partido, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011”.