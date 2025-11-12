En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / ¿Qué enredo judicial salpica al partido de Roy Barreras y a su exesposa, la congresista Arizabaleta?

¿Qué enredo judicial salpica al partido de Roy Barreras y a su exesposa, la congresista Arizabaleta?

La representante Gloria Arizabaleta investiga desde la Comisión de Acusación a los magistrados de la Sección V del Consejo de Estado, donde hay una demanda de nulidad al partido Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, en el cual milita. Hoy la congresista ordenó una inspección a esos togados. ¿Por qué?

Roy Barreras y Gloria Arizabaleta
Roy Barreras y Gloria Arizabaleta
Foto: Embajada de UK y Cámara de Representantes
Por: Lina Sandoval
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad