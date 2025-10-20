En vivo
Blu Radio  / Política  / Roy Barreras lanza oficialmente candidatura presidencial para el 2026

Roy Barreras lanza oficialmente candidatura presidencial para el 2026

El exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras, dice que hará un llamado a diferentes sectores políticos para lograr unir al país.

Roy Barreras.
Roy Barreras.
Foto: X @ColombianEmbUK
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

El exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras, anunció oficialmente su candidatura a la presidencia para el 2026. Barreras aseguró que buscará tender puentes con diferentes sectores y promover la unidad en el país.

“Creo en Colombia, por eso he decidido ofrecerle a este, mi país, todo lo que soy: mi vida, mi trabajo, mi compromiso, mi experiencia y mi fuerza. Creo en Colombia, creo en nuestra fuerza. Siento la fuerza de Colombia y sé que si cada familia ha tenido y tiene la fuerza para salir adelante, Colombia sale adelante. Hoy inicio el camino que nos llevará a la Presidencia de la República de Colombia”, dijo Barreras.

Es importante recordar que Roy Barreras también ha sido senador y negociador de paz durante el Gobierno Santos.

Roy Barreras
Roy Barreras
Foto: @Roy Barreras

“He invitado a todos los colombianos, de todos los partidos, de todos los sectores. A sectores que aún no conozco y a los que conozco y con los que he compartido la vida durante años. Quiero ser el candidato de todos, no solamente de Santos, de Petro o de González o Rodríguez. Quiero ser el candidato de todos los Brayan de Colombia”, agregó Barreras.

El último cargo público ocupado por Roy Barreras fue el de embajador de Colombia en el Reino Unido, durante el gobierno Petro.

