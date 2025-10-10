Roy Barreras pide pista al Partido de la U para apoyarlo en el Frente Amplio

El exsenador y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, envió una carta a los codirectores del Partido de la U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, en la que propone que la colectividad retome su papel como partido de Gobierno y lo escuche en una reunión con la bancada de Senado y la Cámara de Representantes para presentar su plan de país en el marco de una candidatura presidencial por el Frente Amplio.

Barreras, quien aseguró haber recorrido el territorio nacional tras su regreso, planteó que el propósito debe ser “la unidad nacional” y recordó que la U “sabe gobernar y lo ha hecho bien”, aunque desde 2018 “dejó de ser el partido del Gobierno”.

En la misiva, el exsenador subrayó su vínculo histórico con el partido, al que perteneció durante dieciséis años y que presidió en dos ocasiones. “Quiero que el Partido de la U vuelva a ser el partido fuerte y grande que fue cuando gobernó a Colombia”, expresó.

El excongresista destacó la experiencia de los parlamentarios de la U en sectores clave como salud, educación, seguridad y energía, y sostuvo que la colectividad tiene la capacidad de orientar nuevamente las políticas públicas del país.



“Un Gobierno que ejecute, que haga realidad los sueños de los colombianos y una campaña presidencial que acompañe el propósito de cada compañera y cada compañero de llegar al Congreso de la República: que el Partido tenga candidato y que cada parlamentario tenga candidato presidencial que lo impulse”, concluyó.

Aunque Barreras no ha oficializado su aspiración, está por descontado que será uno de los candidatos presidenciales del llamado Frente Amplio en el que convergen sectores liberales, de centro-izquierda y al que llegará el candidato del Pacto Histórico que gane la consulta del 26 de octubre. Estos sectores buscarán escoger un candidato único en la consulta inter partidista del 8 de marzo de 2026.

El encuentro entre Barreras y la bancada de Senado y Cámara de La U estaría previsto para el próximo martes 14 de octubre.