Benedetti y Montealegre se reconciliaron con un café: Roy Barreras fue intermediario

Tomarse un café fue la estrategia utilizada para concretar una cita y limar asperezas entre los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Interior, Armando Benedetti. El encuentro había sido anunciado, pero solo se conocía que había intermediación del exmagistrado Julio César Ortiz.

Este martes se confirmó la reunión y apareció otro actor que fue clave para el reencuentro: se trata del precandidato presidencial Roy Barreras.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron oficialmente la charla, donde se describió el entorno de la cita entre ambos funcionarios como “un ambiente de reconciliación y compromiso con el país”.

Durante la reunión, los ministros “reafirmaron su voluntad de seguir trabajando juntos por Colombia, fortaleciendo el diálogo y la unidad como pilares para avanzar en la agenda de cambio y la construcción de paz”.



El acercamiento se produjo en medio de la polémica por las divisiones internas del gabinete, pero en simultáneo, sirvió para el acercamiento público de figuras que hoy día son aliados del gobierno de Gustavo Petro y también coinciden en la cercanía política con el expresidente Juan Manuel Santos.

Armando Benedetti y Eduardo Montealegre Foto: AFP

La razón de las diferencias

Las tensiones entre Benedetti y Montealegre surgieron por una entrevista del minInterior, en la cual criticó abiertamente a varios miembros del gabinete presidencial y los calificó como “flojos” y “tibios”, lo que generó una reacción inmediata de Montealegre en un chat de ministros que se terminó filtrando.

En respuesta a las afirmaciones de Benedetti, Montealegre expresó que su compañero de gobierno es “arrogante al creer que la elección de Petro es la obra magnífica de un buen político barranquillero, cuando eso no es verdad”.

Según Montealegre, las declaraciones de Benedetti ignoraron el trabajo desempeñado por los integrantes del equipo de gobierno.

El impacto de la crítica no se limitó al ministro de Justicia. De acuerdo con Montealegre, varios miembros del gabinete manifestaron internamente su malestar por los señalamientos, aunque optaron por no pronunciarse, al menos públicamente, sobre el episodio.