“De la trifulca a la paz total”: ministros Benedetti y Montealegre zanjan diferencias en Mañanas Blu

En un inusual encuentro mediado por el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia) anunciaron públicamente el fin de sus diferencias, que durante semanas habían tensado el ambiente dentro del gobierno de Gustavo Petro. El episodio, marcado por descalificaciones cruzadas y mensajes malinterpretados en redes, parece haber encontrado un punto de reconciliación bajo el símbolo de lo que ambos denominaron “la pipa de la paz”.

“Yo la he estado fumando todo el tiempo. Ustedes son los que dicen. Para subirse al ring se necesitan dos, pero yo no he atacado a nadie”, afirmó Benedetti.

.El tono sereno del ministro del Interior contrastó con la vehemencia que había caracterizado sus declaraciones en semanas anteriores, cuando se le atribuyeron críticas al gabinete presidencial, calificándolo de “flojo y tibio”. El propio Benedetti aclaró que esos comentarios “no iban dirigidos a Montealegre ni a la totalidad del gabinete”.

Un café para la reconciliación

La entrevista tomó un giro conciliador cuando Montealegre intervino en la conversación. Con un gesto que sorprendió a la mesa de Mañanas Blu, el ministro de Justicia propuso sellar la reconciliación con un “Café de la Paz”, que se realizará el próximo miércoles en casa del profesor Julio César Ortiz, quien actuará como mediador.



“Estoy pasando de la trifulca total a la paz total con el ministro Benedetti”, expresó Montealegre, quien reconoció que las tensiones personales “no pueden anteponerse a la agenda institucional del gobierno”.

El ministro de Justicia fue enfático en que las diferencias entre ambos habían quedado atrás. “Antes que las diferencias personales, tenemos que jugar institucionalmente. Tenemos una agenda común en torno al proyecto de Paz Total, y sin el esfuerzo del ministro Benedetti no será posible sacarlo adelante”, subrayó.

De acuerdo con Montealegre, el presidente Gustavo Petro intervino discretamente para calmar los ánimos.

Recibí una comunicación muy cordial del Presidente, pidiéndome desescalar cualquier enfrentamiento personal con Armando Benedetti. Y tiene razón: en estos conflictos, el daño colateral es para el gobierno reconoció.

“Estoicos” y en paz

Uno de los momentos más curiosos del diálogo fue cuando Benedetti recurrió a la filosofía para explicar su actitud frente a las críticas. “Los estoicos son aquellos que dicen que uno no debe depender de fuerzas externas, sino internas”, dijo el ministro del Interior, agregando que procura no dejarse arrastrar por las pasiones.

“Si alguien tiene rabia contra usted, y usted se queda tranquilo, no pasa nada. En eso estoy. No me altero”, afirmó, en tono reflexivo.Montealegre, por su parte, celebró la serenidad de su colega y anunció que llevará como obsequio al encuentro un libro sobre el pensamiento estoico.

“Voy a llevarle a Armando Benedetti un libro sobre la importancia de los estoicos en el siglo XXI. Ese será mi regalo en el Café de la Paz adelantó entre risas.