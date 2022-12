¿Qué es el derecho laboral colectivo?

“Es una especialidad del derecho laboral supremamente importante porque regula las relaciones entre los empleadores y trabajadores, no directamente, sino a través de relaciones organizacionales, es decir los trabajadores organizados se sientan a negociar con sus respetivos empleadores”, manifestó.



Morat afirmó que aunque en Colombia no ocurre con frecuencia, “el sindicalismo no solo existe en favor de los trabajadores sino también de los empleadores”.



A su vez, explicó que el sindicalismo es una manifestación del derecho a la asociación, que está previsto en la Constitución Política.



“Se define como la garantía a todos los ciudadanos de constituir organizaciones para solicitar demandas a una respectiva personas, que en este caso sería el empleador”, expresó.



Escuche más detalles y la clasificación de los sindicatos en el audio adjunto.