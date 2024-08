¿Qué sigue en el caso de Jhonier Leal tras el video de Mauricio Leal ? Abogados analizan

El caso de Jhonier Leal, condenado a 55 años de prisión por los asesinatos de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, podría dar un giro inesperado con la revelación de un video inédito que publicó Noticias Caracol. En esta grabación, de 47 segundos de duración, se observa a Mauricio Leal en la cama, declarando que había enterrado unos cuchillos en su estómago, lo que ha planteado dudas sobre las circunstancias en las que se grabó el video y la autenticidad de sus palabras.

Este nuevo material ha provocado una discusión entre especialistas en derecho penal sobre su potencial impacto en la condena de Jhonier Leal. Según Francisco Bernate, abogado penalista, esta grabación puede calificarse como una prueba novedosa, ya que no estaba disponible durante el juicio y, por tanto, no fue discutida en el proceso. Bernate explica que, aunque esta prueba no cambia de inmediato la situación legal de Jhonier, podría ser utilizada en un recurso de revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Este recurso permitiría reevaluar si esta nueva prueba contradice los elementos que sustentaron la condena de Leal. No obstante, Bernate aclara que, en este momento, el proceso judicial no experimenta alteraciones.

Marlon Díaz señaló que la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de presentar todos los elementos probatorios, independientemente de si apoyan la acusación o favorecen a la defensa. En este caso, según Díaz, la Fiscalía parece haber fallado en su obligación de actuar con objetividad, lo cual es motivo de preocupación.

Díaz sugiere que el camino más probable será una acción de revisión una vez que la sentencia sea definitiva, aunque también menciona la posibilidad de que se inicien investigaciones disciplinarias o penales contra los funcionarios responsables de no entregar esta prueba. Esto podría constituir un caso de ocultamiento de pruebas o incluso de prevaricato por omisión.

Por su parte, el abogado Iván Cancino explicó que existe una alternativa en segunda instancia que le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá antes de que el caso llegue al alto tribunal.

“Es claro de que el descubrimiento fue incompleto, de tal manera la salida jurídica sería que la defensa, Procuraduría o de oficio del tribunal decretar la nulidad para que se debatiera todo el tema del video y se abra el debate solo en el video y vuelva a haber una decisión de fondo, puede volverse a condenar a la persona o absolver, eso no lo sabemos”, señaló Iván Cancino.

Además, expresó que debe haber una revisión de las actuaciones del fiscal Mario Burgos en este y otros procesos que han estado a su cargo “las consecuencias son graves, hay que profundizar en las investigaciones porque al parecer en varios procesos que tiene este fiscal pueden haber ocurrido situaciones similares y ha violado garantías en varios procesos".