¿Quién era 'La Diabla', la mujer que podría ser determinante en caso de pastor en Aguachica?

Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida con el alias de Andrea o ‘La Diabla’ , era la mujer clave detrás de la muerte de un pastor y su familia en Aguachica, Cesar, ya que, de acuerdo a una de las hipótesis de este crimen, al parecer el atentado en el que murieron estas personas iba en su contra y la hija del religioso habría sido confundida con ella.

La mujer había desmentido dicha hipótesis y había dicho que el atentado no era contra ella, ya que no había lugar para confusiones. Ella, según había afirmado, tenía el cabello de color rubio, mientras que la hija del pastor, Ángela Lora, tenía el tono del cabello de color oscuro.

Alias La Diabla. Suministrada.

Sobre La Diabla

Era la pareja sentimental de un hombre conocido con el alias de ‘El Calvo’, un señalado capo del narcotráfico, quien fue asesinado días antes de la muerte del pastor y su familia, el pasado mes de diciembre.

Esta mujer, de 27 años, fue asesinada la noche del pasado miércoles, justo cuando se bajaba de una camioneta de alta gama en el barrio Naranjal en Medellín , zona donde se encontraba hospedada en un hotel hace varios días.

Además de su relación con ‘El Calvo’, de ella se conoció que residía en Aguachica y parte de su infancia la pasó en el municipio de Gamarra, Cesar.

Alias La Diabla Foto: Policía Nacional

Su oficio era prestamista. Sin embargo, se conoció que había sido señalada de ser parte de una red de extorsionistas en Aguachica que había participado en el asesinato de una persona en el año 2021.

Por otro lado, esta mujer tenía por costumbre posar en sus redes sociales en carros de alta gama.

Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida cómo 'La Diabla' en una publicación en sus redes sociales

"Temo por mi vida"

La diabla, en entrevista con medios de comunicación había dicho que, por el rumor que corría después de los hechos de Aguachica, temía por su vida

“Estoy atravesando un momento muy difícil, temo por mi vida y la de mi familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada que ver. Me quieren utilizar a mí como cortina de humo y quieren involucrar a inocentes para tapar la verdad. La verdad que todo el mundo quisiera saber. Hago responsable a las autoridades de todo lo que me pueda pasar a mí y a los míos”, había dicho Sánchez Polanco.

No sé de dónde sacan tanta barbaridad. Todo eso es totalmente falso. Ayer me entero de que me dicen así (‘La diabla’). No tengo alias de nada había dicho

Sobre la masacre en Aguachica

El crimen se produjo en un restaurante del centro de Aguachica, a una cuadra de la Estación de Policía, hasta donde llegó un hombre en motocicleta y abrió fuego contra el pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela y Santiago , quienes compartían un almuerzo después de asistir al culto dominical.

Foto suministrada por las autoridades en las que se ve a los sicarios que asesinaron al pastor y a su familia en Aguachica, Cesar Foto suministrada

A raíz de esto, la alcaldesa Greisy Roqueme pidió urgente intervención del Gobierno, pues asegura que en este municipio del Cesar los han dejado "solos enfrentando una ola de terror".

"No podemos permitir que la violencia nos robe la esperanza, por eso exijo al Gobierno Nacional, al ministro de Defensa, a la Fuerza Pública que ponga sus ojos hacia el departamento del Cesar, pero sobre todo hacia nuestro municipio de Aguachica y tomen las medidas urgentes y efectivas", expresó la alcaldesa en su momento.