Rafael Uribe Noguera habla por primera vez del crimen de Yuliana Samboní

En la audiencia de juicio oral de los hermanos Uribe Noguera por el presunto ocultamiento de pruebas en el caso de la pequeña Yuliana Samboni, el primer testigo que presentó la defensa fue su victimario, Rafael Uribe, quien narró lo acontecido el día de los hechos.

“Cuando empiezo a tener conciencia miró el celular y tengo cualquier cantidad de llamadas y es mi hermana al contestar me dicen que me están buscando del Gaula; también suena bastantes veces el citófono y es el vigilante y le dije que por favor no dejes subir a cualquier persona que venga”, afirmó el condenado violador y asesino de la niña de tan solo 7 años.

Desde una videollamada en la cárcel de máxima seguridad en Valledupar, Rafael aseguró que sus hermanos no lo encubtieron.

“Al sentir que en cualquier momento van a entrar mis hermanos yo escondo a Yuliana y cojo la ropa de ella y las pongo en el baño. Después me salgo el balcón, estaba pensando en tirarme”, sostuvo.

Uribe Noguera también habló del momento en el que su hermano Francisco le preguntó por la pequeña-

“Primero le digo que ella se bajó en la 65 con avenida Circunvalar en los puentes, después le digo que se tiró del carro, a lo que él me responde: ‘rece para que aparezca’. Después, cuando íbamos en el carro, le dije que Juliana estaba muerta”, relató en su versión.

Al final de las declaraciones, la fiscal intento desvirtuar lo dicho por Uribe Noguera y aseguró que lo afirmado por el condenado no coincidió con lo que él había dicho anteriormente. Sin embargo, el juez del caso afirmó que la versión era válida.

A mediodía de este miércoles continúa la audiencia de juicio oral en la que interviene la defensa de los hermanos Uribe Noguera.