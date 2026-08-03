Rescatan dos colombianas víctimas de trata de personas en México: una escondió celular y envío SMS

Rescataron dos ciudadanas colombianas que eran víctimas de trata de personas en México. Una de ellas tiene 19 años y viajó a ese país tras aceptar una supuesta oportunidad de trabajo ofrecida por una conocida.

Al llegar descubrió que había sido engañada y que sería explotada sexualmente. Aunque permanecía bajo vigilancia, logró ocultar su celular y envió un mensaje de auxilio que activó de inmediato la alerta ante la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

A partir de ese momento se desplegó una operación conjunta con la Cancillería, el Consulado de Colombia en México y las autoridades mexicanas y mientras la víctima enviaba en tiempo real detalles sobre el lugar donde permanecía retenida, los investigadores lograron ubicar el inmueble, realizar un operativo y rescatar no solo a la joven que pidió ayuda, sino también a otra colombiana que era explotada en el mismo lugar. Durante la intervención fueron capturados los criminales responsables y ambas víctimas fueron repatriadas a Colombia para recibir atención integral.

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Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la Dirección de Seguridad, explico que la prioridad fue mantener comunicación constante con la víctima, tranquilizarla y obtener información sobre su ubicación mientras las autoridades coordinaban las acciones con las entidades colombianas y mexicanas. Agregó que las autoridades lograron actuar antes de que la joven fuera trasladada a otro estado de México, donde su ubicación habría sido aún más difícil.

Un segundo caso

Otro caso permitió evitar que otra víctima cayera en manos de una organización dedicada a la trata de personas. Se trató de una joven peruana que llegó a Bogotá en tránsito hacia Londres, convencida de que viajaría a Europa para acceder a un empleo con altos ingresos.

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La alerta fue emitida por una auxiliar de vuelo, quien notó la preocupación de la madre de la joven y sospechó que se trataba de un posible caso de trata de personas. Antes del aterrizaje en Bogotá, las autoridades ya habían activado el protocolo de atención.

Con apoyo de Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno, la joven fue ubicada en un hotel cercano al aeropuerto El Dorado, donde esperaba abordar su siguiente vuelo. Tras verificar que la oferta laboral era falsa, las autoridades lograron persuadirla de desistir del viaje y, apenas tres horas después de la llegada de su madre al país, ambas pudieron reencontrarse.

Las autoridades advirtieron que las redes de trata de personas han cambiado sus métodos de captación y ahora recurren principalmente a falsas ofertas de empleo, promesas de altos salarios y contactos a través de redes sociales para engañar a sus víctimas. Por ello, hicieron un llamado a verificar cualquier propuesta laboral en el exterior y denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda estar relacionada con este delito.