Salvatore Mancuso renunció a petición de ir a Italia; volverá a Colombia como gestor de paz

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso habla desde la cárcel donde está recluido en Georgia, Estados Unidos, sobre su regreso a Colombia luego de 16 años de estar preso en ese país.

Según sus abogados, Mancuso estaría llegando a Colombia en 20 días porque fue nombrado gestor de paz y renunciaría a su solicitud de ser enviado a Italia.

Mancuso dijo que quiere decirle al país que honrará su palabra y que no significa que vaya a incumplir con sus compromisos judiciales ni con las víctimas.

Según él, estar en Colombia le permitirá un diálogo directo con las víctimas a las que siempre ha respondido, dice el exjefe paramilitar, quien debe responder por 38.000 crímenes, que siempre les ha cumplido y les seguirá cumpliendo.

Publicidad

El exjefe paramilitar además se lanzó a la ofensiva contra la procuradora general Margarita Cabello y dijo lo siguiente:

“Las referencias de la procuradora con respecto a mi designación contravienen frontalmente el concepto que emitió la Procuraduría la semana pasada dirigido a la JEP en el cual le solicita que me admitan como compareciente y en el que indica que mi información fue veraz y comprobada a través de los documentos que mi equipo de defensa entregó a la JEP. Entonces, señora procuradora, usted está diciendo lo contrario de lo que técnicamente ha dicho la Procuraduría ante la JEP. Luego, señora Procuradora, la única explicación a sus declaraciones es el miedo suyo y de los que usted representa a la verdad que estoy aportando y voy a seguir aportando a la JEP”.

Audiencia Salvatore Mancuso / Foto: AFP

Según sus abogados, Salvatore Mancuso estaría llegando a Colombia en 20 días porque fue nombrado gestor de paz y renunciaría a su solicitud de ser enviado a Italia.

Publicidad

"Yo quería aprovechar la ocasión para decirle algo a la procuradora Margarita Cabello y a aquellas personas a las que este nombramiento como gestor de paz les genera tanto escozor, yo no tengo rabo de paja, he venido participando en audiencias virtuales todos los días de mi vida durante 17 años, honrando mi palabra, contando verdades, reconociendo responsabilidades", dijo Mancuso, quien aseguró que no volvió a delinquir después de su desmovilización en Justicia y Paz.

Le puede interesar: